Российские оккупанты боятся украинских партизан, которые не дают им покоя на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в разговоре оккупантов, который перехватила Служба безопасности Украины.

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"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*дь, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", – говорит один из оккупантов своему товарищу, который также воюет в Украине.

В конце разговора собеседники говорят друг другу "до побачення" с российским акцентом.

"Похоже, что наши бойцы вскоре научат их здороваться правильно – "Слава Украине!"", – подписали видео в СБУ.

Вчера сообщалось, что украинские партизаны уничтожили российских военных высокого ранга в Мелитополе.

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Марк Сировой

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