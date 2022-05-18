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Оккупанты боятся партизан: Каждую ночь в село приходят, домой хочу – перехват разговора видео

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 12:00
Видео - СБУ
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Российские оккупанты боятся украинских партизан, которые не дают им покоя на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в разговоре оккупантов, который перехватила Служба безопасности Украины.

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"Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*дь, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али", – говорит один из оккупантов своему товарищу, который также воюет в Украине.

В конце разговора собеседники говорят друг другу "до побачення" с российским акцентом.

"Похоже, что наши бойцы вскоре научат их здороваться правильно – "Слава Украине!"", – подписали видео в СБУ.

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Марк Сировой
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сбу армия рф дрг войска россии партизаны
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