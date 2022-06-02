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"Экипаж съели рыбы". Со дна Киевского моря достали еще один российский вертолет – фото

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 08:53
Сбитый российский вертолет со дна Киевского моря (фото - ОК "Север")

Со дна Киевского моря подняли российский вертолет, который сбили Силы обороны Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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Отмечается, что этот вертолет пытался прорваться в Киев в начале полномасштабного вторжения России. Однако его сбили украинские военные. Сейчас обломки вертолета подняли со дна водохранилища на севере от столицы.

"Его экипаж уже съели рыбы. А остатки подсохли на солнце, и теперь хорошо видно "всю мощь второй армии мира"", – подписали фото в командовании.

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"Экипаж съели рыбы". Со дна Киевского моря достали еще один российский вертолет – фото

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Марк Сировой
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ВСУ вертолет вкс рф киевское водохранилище киевское море
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