"Экипаж съели рыбы". Со дна Киевского моря достали еще один российский вертолет – фото

Со дна Киевского моря подняли российский вертолет, который сбили Силы обороны Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Север".

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Отмечается, что этот вертолет пытался прорваться в Киев в начале полномасштабного вторжения России. Однако его сбили украинские военные. Сейчас обломки вертолета подняли со дна водохранилища на севере от столицы.

"Его экипаж уже съели рыбы. А остатки подсохли на солнце, и теперь хорошо видно "всю мощь второй армии мира"", – подписали фото в командовании.

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В начале мая Госпогранслужба показала, как доставали со дна Киевского моря один из сбитых вертолетов ВКС России.

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Марк Сировой

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