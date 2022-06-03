Не сбить своих. Как отличить украинский беспилотник от российского: памятка с инфографикой
Оперативное командование "Восток" рассказало, как отличать украинские беспилотные летальные аппараты от российских и опубликовало общие характеристики БПЛА армии РФ.
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Российские беспилотники "Куб-БЛА" (ударный, его призывают не трогать на земле), "Груша", "Гранат-1", Zala-421-08 и "Тахион" визуально схожи с украинскими Sparrow и "Валькирией".
Российские "Орлан-10" (может сбрасывать бомбы), "Гранат-2", "Гранат-4", Е95М и "Типчак" можно спутать с украинскими "Лелека-100" (у этого БПЛА характерный хвост, широкие крылья смещены к хвосту), Fly-Eye (ему характерны длинные узкие крылья) и PD-1/2 (отличается "двойным" хвостом).
Беспилотники армии РФ "Елерон-10", "Елерон-3", ZALA 412-16E и "Застава" похожи на украинскую "Фурию", однако у последней есть характерные изгибы на крыльях.
- Вчера Генштаб сообщил, что оккупанты продолжают терять БПЛА на всех направлениях и уже задействуют даже беспилотники МЧС РФ.
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