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Не сбить своих. Как отличить украинский беспилотник от российского: памятка с инфографикой

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 18:17
Не сбить своих. Как отличить украинский беспилотник от российского: памятка с инфографикой - Фото
Уничтоженный российский беспилотник (Фото: Генштаб ВСУ)

Оперативное командование "Восток" рассказало, как отличать украинские беспилотные летальные аппараты от российских и опубликовало общие характеристики БПЛА армии РФ.

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Российские беспилотники "Куб-БЛА" (ударный, его призывают не трогать на земле), "Груша", "Гранат-1", Zala-421-08 и "Тахион" визуально схожи с украинскими Sparrow и "Валькирией".

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Российские "Орлан-10" (может сбрасывать бомбы), "Гранат-2", "Гранат-4", Е95М и "Типчак" можно спутать с украинскими "Лелека-100" (у этого БПЛА характерный хвост, широкие крылья смещены к хвосту), Fly-Eye (ему характерны длинные узкие крылья) и PD-1/2 (отличается "двойным" хвостом).

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Беспилотники армии РФ "Елерон-10", "Елерон-3", ZALA 412-16E и "Застава" похожи на украинскую "Фурию", однако у последней есть характерные изгибы на крыльях.

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Читайте также: Россия "по-сирийски" использует БПЛА, залетать на самолетах опасается – разведка Британии

Оксана Житнюк
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БПЛА беспилотник
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