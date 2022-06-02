UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне частично захватили Камышеваху на Донбассе, бои продолжаются – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 07:46
Россияне частично захватили Камышеваху на Донбассе, бои продолжаются – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, готовятся возобновить наступление на Славянск и частично захватили Камышеваху. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, россияне обстреляли украинские позиции из ствольной артиллерии и РСЗО в районах Михайловки, Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении войска РФ ведут разведку и готовятся возобновить наступление. Генштаб сообщает об артобстрелах в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении Райгородка, понес потери и отошел.

Оккупанты продолжают штурм Северодонецка. Также при поддержке огня минометов россияне вели штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка – безуспешно.

На Бахмутском направлении россияне ведут штурмовые действия и пытаются взять под контроль Камышеваху, имеют частичный успех, бои продолжаются. Также россияне вели штурм в направлениях Нагорного и Белогоровки, но получили ответ от украинской армии и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей и пополняет запасы.

На Южнобужском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов позиций ВСУ. Минометами и ствольной артиллерией войска РФ обстреляли населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Войска РФ нанесли авиаудары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Генштаб сообщает, что оккупанты продолжают терять БПЛА на всех направлениях и уже задействуют даже беспилотники МЧС РФ.

Читайте также: ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс сводка генштаб камышеваха
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 