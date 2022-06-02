Россияне частично захватили Камышеваху на Донбассе, бои продолжаются – Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, готовятся возобновить наступление на Славянск и частично захватили Камышеваху. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, россияне обстреляли украинские позиции из ствольной артиллерии и РСЗО в районах Михайловки, Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении войска РФ ведут разведку и готовятся возобновить наступление. Генштаб сообщает об артобстрелах в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении Райгородка, понес потери и отошел.

Оккупанты продолжают штурм Северодонецка. Также при поддержке огня минометов россияне вели штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка – безуспешно.

На Бахмутском направлении россияне ведут штурмовые действия и пытаются взять под контроль Камышеваху, имеют частичный успех, бои продолжаются. Также россияне вели штурм в направлениях Нагорного и Белогоровки, но получили ответ от украинской армии и отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей и пополняет запасы.

На Южнобужском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов позиций ВСУ. Минометами и ствольной артиллерией войска РФ обстреляли населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Войска РФ нанесли авиаудары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

Генштаб сообщает, что оккупанты продолжают терять БПЛА на всех направлениях и уже задействуют даже беспилотники МЧС РФ.

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Оксана Житнюк

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