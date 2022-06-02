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ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 03:37
ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW - Фото
Карта ISW

Украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание российских сил в этом районе, и россияне изо всех сил пытаются обезопасить там свою важную наземную линию связи. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 1 июня.

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Как отмечается, украинские войска провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Ингулец, в непосредственной близости от трассы, которую россияне используют для обеспечения снабжения своих войск севернее.

"Украинские войска, вероятно, все еще находятся достаточно близко к шоссе, чтобы помешать его использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность россиян противостоять украинским контрнаступлениям с севера", – написали в ISW.

Как отмечается, лишение россиян возможности пользоваться трассой, проходящей через Давыдов брод, в качестве основного наземного пути сообщения может подорвать их оборону от украинских контрнаступлений на северной границе Херсонской и Николаевской областей.

ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

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Наталия Медведева
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Херсонская область ингулец контрнаступление isw давыдов брод
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