ВСУ мешают оккупантам использовать для снабжения трассу в Херсонской области – ISW

Украинское контрнаступление в Херсонской области привлекло внимание российских сил в этом районе, и россияне изо всех сил пытаются обезопасить там свою важную наземную линию связи. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 1 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, украинские войска провели серию организованных контратак по населенным пунктам на восточном берегу реки Ингулец, в непосредственной близости от трассы, которую россияне используют для обеспечения снабжения своих войск севернее.

"Украинские войска, вероятно, все еще находятся достаточно близко к шоссе, чтобы помешать его использованию в качестве основного маршрута снабжения, что может подорвать способность россиян противостоять украинским контрнаступлениям с севера", – написали в ISW.

Как отмечается, лишение россиян возможности пользоваться трассой, проходящей через Давыдов брод, в качестве основного наземного пути сообщения может подорвать их оборону от украинских контрнаступлений на северной границе Херсонской и Николаевской областей.

30 мая Генштаб сообщил, что в Херсонской области ВСУ освободили село Николаевка, враг в панике.

Читайте также: Херсон стратегически важен, а Путин бросил все силы на символический Северодонецк – ISW

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.