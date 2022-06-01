Херсон стратегически важен, а Путин бросил все силы на символический Северодонецк – ISW

Концентрация Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса в целом продолжает создавать уязвимые места для России в жизненно важной Херсонской области Украины, где продолжается контрнаступление украинских войск. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 31 мая.

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Как отмечается, Херсон является критически важной территорией, потому что это единственная область Украины, в которой российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра.

"Если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсоне, когда боевые действия прекратятся, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно будет начать вторжение в будущем. С другой стороны, если Украина вернет Херсон, то Украина будет в гораздо более сильной позиции, чтобы защитить себя от будущего нападения России", – заявляют аналитики.

По мнению ISW, этот стратегический расчет в принципе должен был привести к тому, что Россия выделила бы достаточную боевую мощь для удержания Херсона.

"Но президент России Владимир Путин вместо этого решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать, на отчаянной и кровавой попытке захватить районы восточной Украины, которые принесут ему в основном символические выгоды", – отмечают эксперты.

Как заметили в ISW, продолжающиеся успешные украинские контрнаступления в Херсоне свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и использует уязвимости, созданные решениями Путина.

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Наталия Медведева

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