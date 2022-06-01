UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские войска на Донбассе повторяют ошибки, совершенные в начале вторжения – NYT

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 01:50
Российские войска на Донбассе повторяют ошибки, совершенные в начале вторжения – NYT - Фото
Александр Дворников (Фото: EPA)

Российские военные на востоке Украины повторяют свои ошибки начала полномасштабной войны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, которые вынудили их отказаться от стремления захватить всю страну.

Представитель Пентагона сказал, что "медленный и постепенный" темп наступления утомил российских оккупантов, и что общая боевая мощь российских вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%.

Российские военные добились определенного прогресса на востоке, где сконцентрированная огневая мощь и короткие пути снабжения помогли им вести ожесточенные бои в последние дни.

В то же время Украина оттесняет войска РФ на север и восток от Харькова, в некоторых случаях обратно в Россию, угрожая противнику отрезать пути снабжения.

По словам официальных лиц США, перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев в начале войны.

По словам американских официальных лиц, вскоре после своего назначения генерал Александр Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, и некоторые чиновники начали сомневаться в том, что Дворников по-прежнему отвечает за военные действия.

Российские пилоты продолжают действовать, как в первые недели войны: они пересекают границу, чтобы нанести удары, а затем быстро возвращаются на территорию РФ. В результате, Россия так и не установила превосходства в воздухе.

По словам представителей Пентагона, один их основных недостатков российской армии –  отсутствие младших офицеров, способных самостоятельно мыслить. Вооруженные силы РФ наследовали советские, где младшие командиры не уполномочены указывать на очевидные недостатки в стратегии или вносить коррективы.

В Пентагоне также считают, что российские силы, разбитые при первом неудачном наступлении, слишком быстро перебросили в бой на восток – они не успели восстановиться.

Начав штурм Донбасса, Россия использовала мощные артиллерийские удары, но необходимого танкового наступления за этим не последовало.

"Это означает, что Россия может столкнуться с трудностями, пытаясь удержать достигнутое", – говорится в статье.

Бывший высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам Украины и России в администрации Обамы Эвелин Фаркас сказала, что Путин слишком вовлечен в войну.

"Мы знаем, что если у вас президент, вмешивающийся в выбор целей и оперативные военные решения, это прямой путь к катастрофе", – сказала Фаркас.

Читайте также: После битвы за Северодонецк Украина получит шанс на оперативное контрнаступление – ISW

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс наступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 