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Российские военные снова начали есть собак – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 10:02
Российские военные снова начали есть собак – СБУ - Фото
Фото: pixabay.com

Служба безопасности Украины опубликовала скриншоты из Telegram российского оккупанта, где он рассказывает знакомому, что вынужден есть собак из-за проблем с обеспечением.

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"Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели, йоркширского терьера", – написал российский оккупант несколько недель назад.

По словам захватчика, у них нет продуктов, потому что в армии нет логистики, и продукты "просто не могут доставить".

Этот военный находился на оккупированной территории Херсонской области.

Российские военные снова начали есть собак – СБУ

  • В конце марта СБУ опубликовала перехват телефонного разговора россиянина, рассказывавшего отцу, что в Киевской области ел собаку алабая, потому что "мяса хочется".
Андрей Водяный
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Россия война сбу собаки
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