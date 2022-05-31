Российские военные снова начали есть собак – СБУ
31.05.2022, 10:02
Фото: pixabay.com
Служба безопасности Украины опубликовала скриншоты из Telegram российского оккупанта, где он рассказывает знакомому, что вынужден есть собак из-за проблем с обеспечением.
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"Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели, йоркширского терьера", – написал российский оккупант несколько недель назад.
По словам захватчика, у них нет продуктов, потому что в армии нет логистики, и продукты "просто не могут доставить".
Этот военный находился на оккупированной территории Херсонской области.
- В конце марта СБУ опубликовала перехват телефонного разговора россиянина, рассказывавшего отцу, что в Киевской области ел собаку алабая, потому что "мяса хочется".
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