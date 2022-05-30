В Херсонской области ВСУ освободили село Николаевка, враг в панике — сводка Генштаба

В ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. В вооруженных силах Беларуси до 4 июня проходят мероприятия по проверке боевой готовности.

На Северском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы с территории РФ приграничных районов, а именно населенных пунктов Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области, а также Янжуловка и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, проводит изучение вероятных путей выдвижения, поставляет вооружение и военную технику с территории РФ.

С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огневое поражение позиций Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Харьковском направлении активных действий враг не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий украинских подразделений. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Пытался штурмовать в направлении населенного пункта Курулько, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

На Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационные удары в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

На Лиманском направлении враг готовится к наступлению. Пытался провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Тошковка и Устиновка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг успеха не имеет, пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

На Криворожском направлении противник производит огненное поражение артиллерией наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

С целью обеспечения сводного подразделения вооруженных сил Российской Федерации, находящегося на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера Дюгонь и двух противодиверсионных катеров Раптор.

Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300.

"Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий", – говорится в сводке.

Вадим Ребрина

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