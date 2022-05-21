Россия "по-сирийски" использует БПЛА, залетать на самолетах опасается – разведка Британии

Россия пытается применять "сирийскую концепцию" использования беспилотников в Украине и опасается отправлять боевую авиацию над украинской территорией. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Отмечается, что БПЛА играют ключевую роль для обеих сторон, но потери беспилотников высоки – они уязвимы для сбивания и электронных помех.

Россия пытается реализовать концепцию "разведывательного удара", которую она доработала в Сирии. В ней разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

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Однако РФ, вероятно, испытывает нехватку разведывательных БПЛА для этой задачи, считают разведчики. Ситуация усугубляется ограничениями ее производственных мощностей в результате санкций.

Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки армии РФ будут еще больше ухудшаться, что негативно скажется на оперативной эффективности, говорят разведчики.

Они также добавили, российские самолеты с экипажем в основном продолжают избегать полетов над украинской территорией, вероятно, из-за угрозы ударов украинских зенитно-ракетных комплексов.

Вчера ВСУ уничтожили три российских БПЛА, один вертолет и одну крылатую ракету, сообщили в командовании Воздушных Сил.

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Марк Сировой

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