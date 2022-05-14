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Операторы ВСУ завершили обучение на Phoenix Ghost – таинственных беспилотниках от США

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 08:49
Операторы ВСУ завершили обучение на Phoenix Ghost – таинственных беспилотниках от США - Фото
Украинский военный (иллюстративное фото - СБУ)

Украинские военные завершили обучение по использованию американских ударных беспилотников Phoenix Ghost, которые разрабатывались специально для ВСУ. Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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"Мы давно об этом не говорили. Обучение, которое проводилось на Phoenix Ghost, завершено", – сказал он.

По его словам, обучение завершилось несколько дней назад. Всего было обучено около 20 украинских военных.

Представитель Пентагона отметил, что обученные операторы уже в Украине. Однако он не смог уточнить – где именно они находятся, и применяется ли уже это вооружение.

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Беспилотник Phoenix Ghost был разработан американскими Военно-воздушными силами и компанией Aevex специально под потребности Украины, сообщали ранее в Пентагоне. ВСУ получат более 120 БПЛА.

По словам спикера ведомства Джона Кирби, Phoenix Ghost имеет аналогичные возможности с дроном-камикадзе Switchblade, но не одинаковые. Различия этих БПЛА он не назвал, однако отметил – опытным операторам беспилотников нужна минимальная подготовка для использования Phoenix Ghost.

Профильное издание Defense Express пишет, что Phoenix Ghost остается таинственным. Сейчас известны такие характеристики: БПЛА предназначен для уничтожения целей, может взлетать вертикально, может летать около шести часов, имеет инфракрасную камеру, способен уничтожать среднебронированные цели.

В издании отмечают, что время полета Phoenix Ghost значительно дольше, чем у барражирующих боеприпасов Swtichblade и Warmate (шесть часов против 40 минут). Поэтому журналисты предполагают, что Phoenix Ghost – не маленький беспилотник.

Там также добавили, что БПЛА разрабатывался с учетом позиционной войны на Донбассе, которая длилась до 24 февраля. Журналисты полагают, что при позиционной борьбе Phoenix Ghost может использоваться для атаки контрбатарейных радаров, пунктов управления БПЛА, машин управления артиллерией, артиллерийских систем и систем ПВО.

К тому же о переходе войны в долговременную фазу вчера заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам Россия уже понесла стратегическое поражение, но впереди тяжелые недели – сколько их будет, точно никто не скажет.

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Марк Сировой
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пентагон ВСУ дрон БПЛА беспилотник Phoenix Ghost
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