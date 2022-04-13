Американские дроны-камикадзе Switchblade уже в Украине – Пентагон

Американские дроны-камикадзе Switchblade уже доставлены в Украину для использования украинской армией. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, значительное количество беспилотников Switchblade находятся в Украине для использования ВСУ. Эти дроны могут нести на борту взрывчатку, камеры, видеоаппаратуру и датчики.

Чиновник отметил, что обучение использованию Switchblade занимает один-два дня.

Он также добавил, что большая часть американского оружия из пакета помощи на $800 млн уже поставлена украинской армии. Пентагон работает над выделением еще $100 млн на ракеты для ПТРК Javelin.

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СПРАВКА. Switchblade – семейство небольших беспилотников-камикадзе, разработка компании AeroVironment. Дрон малой версии Switchblade 300 весит всего 2,7 кг, способен пролететь 10 км и управляется до 10 минут. Его задача – увеличить боевую мощь пехоты. Больший дрон Switchblade 600 весит 23 кг, может пролететь 40 км за 20 минут и еще барражировать 20 минут. Несет боеголовку типа Javelin, способен поражать бронетехнику. Видео – Force News/YouTube

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Марк Сировой

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