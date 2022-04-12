Ермак о решении ЕС по оружию: Европа ускоряется, но нужно еще быстрее

Европейский Союз ускоряется в вопросе поставок оружия Украине, однако надо делать это еще быстрее. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Глава ОП комментировал решение всех 27 стран ЕС, которые поддержали поставки вооружений Украине. По его словам, оружия у Украины теперь будет больше.

"ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее. Вместе победим", – написал он.

Марк Сировой

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