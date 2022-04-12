Все 27 стран ЕС поддержали поставки оружия Украине. Даже Венгрия

Все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине, в том числе Венгрия и Болгария. Об этом сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Как сообщил Боррель, на встрече решили вопрос о предоставлении Украине 1,5 млрд евро на вооружение. Необходимо пройти через парламентскую ратификацию еще двух-трех стран, но это процедурная проблема.

Ему задали вопрос: изменилось ли поведение Венгрии и Болгарии – стран, которые отказывались помогать Украине оружием?

"Эти страны участвуют в финансировании оружия, предоставляемого Европейским Союзом, как государства-члены. Неправда, что они не участвуют. Если бы они не участвовали, это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно. Венгрия и Румыния, все 27 государств-членов были единодушны", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Венгрия и Болгария вносят свою долю в 1,5 млрд евро, которые ЕС дает Украине.

"Венгрия, как мне известно, не пропускает оружие на свою территорию, но это другое дело. Венгрия платит свою долю, поэтому она участвует в вооружении Украины", – уточнил Боррель.

Он добавил, что многие страны ЕС помогают Украине из собственных бюджетов.

"Есть страны, потратившие более 300 миллионов евро. Есть страны, потратившие эквивалент трети своего оборонного бюджета", – сказал глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что пока не может назвать точную цифру денег, которые страны ЕС дают для помощи Украине.

"Не зацикливайтесь на полутора миллиардах. Это та часть, которую мы финансируем за счет фонда, которого нет в европейском бюджете... Но я вас уверяю, денег гораздо больше. А если будет мало, мы добавим еще", – сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что военная помощь, которую ЕС окажет Украине, не будет символической.

"С военной точки зрения, поскольку мы не будем вмешиваться в войну, единственный способ помочь украинцам – предоставить им необходимое оборудование, чтобы они могли воевать... Мы будем продолжать это делать, используя имеющиеся у нас средства и будем стараться обеспечить то, что им нужно... Да, это совсем не символично", – сказал политик.

По словам Борреля, на встрече министров также обсуждали шестой пакет санкций против России, в том числе, ограничения на нефть и газ. Окончательное решение пока не принято.

"Важно различать нефть и газ. В прошлом году, в 2021 году, счет за импорт нефти был в четыре раза больше за счет газа. Мы говорим о 80 млрд евро с одной стороны и 20 млрд евро с другой. Важно начать с нефти", – сказал глава дипломатии ЕС.

Главы МИД ЕС также обсуждали возможное наступление России на восток Украины, военные преступления россиян, ситуацию в Мариуполе, распространение Россией дезинформации и пропаганды.

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Наталия Медведева

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