Зеленский не противник Орбану. У президента Украины есть более важные дела – МИД

Министерство иностранных дел заявило, что у премьер-министра Венгрии нет никаких оснований называть президента Украины Владимира Зеленского противником. Об этом говорится в заявлении МИДа по итогам парламентских выборов в Венгрии.

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"У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет никаких оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с Президентом Украины. Во-первых, ни Украина, ни ее Президент Владимир Зеленский не принимали участия в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, Президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом – борьбой с российской агрессией", – заявило министерство.

МИД считает, что венгерский премьер должен быть благодарен Зеленскому и Украине за то, что война не дошла до границ Венгрии.

Министерство выразило надежду, что Венгрия не оставит без реакции военные преступления, совершенные российской армией в Украине, четко осудит их и пересмотрит свой подход к помощи Украине.

"Без безопасности в Украине не будет безопасности в Венгрии", – заявил МИД.

На выборах 4 апреля партия Фидес Виктора Орбана одержала уверенную победу, набрав более 50% голосов.

Венгерский премьер в речи после выборов заявил, что победил вопреки многим противникам, среди которых "бюрократы в Брюсселе" и "в конце концов даже украинский президент".

Андрей Водяный

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