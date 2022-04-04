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Зеленский не противник Орбану. У президента Украины есть более важные дела – МИД

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04.04.2022, 16:05
Зеленский не противник Орбану. У президента Украины есть более важные дела – МИД - Фото
Фото: EPA

Министерство иностранных дел заявило, что у премьер-министра Венгрии нет никаких оснований называть президента Украины Владимира Зеленского противником. Об этом говорится в заявлении МИДа по итогам парламентских выборов в Венгрии.

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"У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет никаких оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с Президентом Украины. Во-первых, ни Украина, ни ее Президент Владимир Зеленский не принимали участия в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, Президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом – борьбой с российской агрессией", – заявило министерство.

МИД считает, что венгерский премьер должен быть благодарен Зеленскому и Украине за то, что война не дошла до границ Венгрии.

Министерство выразило надежду, что Венгрия не оставит без реакции военные преступления, совершенные российской армией в Украине, четко осудит их и пересмотрит свой подход к помощи Украине.

"Без безопасности в Украине не будет безопасности в Венгрии", – заявил МИД.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский Венгрия виктор орбан
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