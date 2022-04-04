Победив на выборах в Венгрии, Орбан назвал Зеленского "противником"

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан, чья правящая партия Фидес победила вчера на парламентских выборах, в приветственной речи раскритиковал Брюссель и президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на его выступление сообщил канал CNN.

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Зеленского и других 58-летний венгерский националист назвал "противниками" ("opponents").

Предварительные результаты показывают, что Фидес набирает почти 68% голосов после подсчета 99% бюллетеней. Оппозиционный альянс во главе с Петром Марки-Заем сильно отстал с 35% голосов.

"Это была огромная победа. Ее можно было бы увидеть и с Луны, а из Брюсселя – точно", – сказал Орбан сторонникам в Будапеште.

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Как пишет BBC, Венгрия "становится все более изолированной в ЕС и НАТО, но Орбан знает, что ни одна организация не подвергнет его остракизму, так как там хотят, чтобы Запад демонстрировал Кремлю единство".

Зеленский неоднократно критиковал Орбана и власти Венгрии в целом за их позицию по войне России против Украины. Орбан известен теплыми отношениями с лидером оккупантов Владимиром Путиным.

Несмотря на то, что он подписался под санкциями ЕС против России, Орбан отказывается не только поставлять Украине оружие для обороны от вторжения россиян, но и пропускать поставки оружия партнеров по венгерской территории. Венгрия приняла более полумиллиона беженцев из Украины.

27 марта президент Польши Дуда раскритиковал отношение Орбана к войне. По его словам, Орбан довел Венгрию до того, что она полностью зависит от России

28 марта отменили встречу министров обороны Вышеградской четверки в Будапеште – Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за позиции Венгрии по Украине.

Евгений Пилипенко

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