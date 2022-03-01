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Венгрия поддержала заявку Украины на членство в Евросоюзе: "Вносите в повестку дня"

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 13:21
Венгрия поддержала заявку Украины на членство в Евросоюзе:
Петер Сийярто (фото - ЕРА)

Венгрия поддерживает инициативу восьми лидеров Евросоюза начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет Reuters.

"Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня", — сказал Сийярто. Первыми с инициативой выступили восемь президентов: Эстонии, Литвы, Болгарии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Словении.

"Венгерский народ не хотел этой войны. Венгры хотят мира, и мы делаем все возможное, чтобы мир был восстановлен как можно скорее", — сказал Сийярто, призвав к переговорам между Россией и Украиной для разрешения противостояния.

В то время как Венгрия оказывает гуманитарную помощь беженцам, спасающимся от войны и российских войск, Сийярто заявил в понедельник, что страна не позволит смертоносному оружию проходить через свою территорию.

Валерия Кондратова
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вступление в ЕС украина и венгрия война с россией
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