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Друзья диктатора Путина победили на выборах в Сербии и Венгрии

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 02:22
Друзья диктатора Путина победили на выборах в Сербии и Венгрии - Фото
Виктор Орбан и Александр Вучич (Коллаж LIGA.net)

3 апреля в Сербии и Венгрии проходили выборы. В Сербии выбирали президента и парламент, в Венгрии – парламент. В обеих странах победили пророссийские силы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайтах избирательной комиссии Венгрии и парламента Сербии.

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В Венгрии правящая партия Фидес (Fidesz) премьер-министра Виктора Орбана побеждает в парламентских выборах после подсчета более 95% бюллетеней.

По предварительным результатам, за Фидес и их союзников из Христианско-демократической народной партии проголосовали почти 68% граждан. За шестипартийный оппозиционный альянс Объединение за Венгрию голоса отдали чуть более 28% избирателей.

В парламенте Венгрии 199 мест. По предварительным данным, партия Орбана с союзниками претендуют на 135 мандатов.

Явка на выборах превысила 63%.

Друзья диктатора Путина победили на выборах в Сербии и Венгрии

На выборах в Сербии действующий президент Александр Вучич лидирует на выборах главы государства.

Предварительно, за Вучича проголосовали более 68% граждан, за Здравко Поноша – 11%, за Бранку Стаменкович – 4,5%. На пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов.

На парламентских выборах побеждает коалиция Вместе можем все во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича. За коалицию, по последним данным, проголосовали более 50%.

  • Четыре года назад на предыдущих выборах в Венгрии уверенно победила партия Фидес во главе с Орбаном, набрав в коалиции с ХДНП почти 48,5% голосов. Это обеспечило им две трети депутатских мандатов в парламенте – 133 из 199.
  • В Сербии результат сегодняшних выборов практически был известен заранее. Рейтинги президента Вучича и его Сербской прогрессивной партии слишком высоки, чтобы у оппозиции были хоть какие-то шансы на победу.

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Наталия Медведева
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выборы Венгрия сербия виктор орбан Александр Вучич
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