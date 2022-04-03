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В Венгрии и Сербии в воскресенье пройдут выборы

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 08:28
В Венгрии и Сербии в воскресенье пройдут выборы - Фото
Фото: EPA

В Венгрии и Сербии в воскресенье пройдут общенациональные выборы. Граждане Венгрии будут голосовать за новый состав парламента, а в Сербии будут избирать не только Народную скупщину (парламент), но и президента.

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Четыре года назад на предыдущих выборах в Венгрии уверенно победила партия ФИДЕС во главе с Виктором Орбаном, набрав в коалиции с Христианско-демократической народной партией почти 48,5% голосов. Это обеспечило им две трети депутатских мандатов в парламенте – 133 из 199.

Во время правления Орбана отношения между Украиной и Венгрией значительно ухудшились, а после нападения России на Украину 24 февраля 2022 президент Украины Владимир Зеленский начал откровенно обвинять Орбана в поддержке Владимира Путина.

2 апреля, накануне выборов в Венгрии, Зеленский заявил, что Венгрия не предприняла "ни одного усилия, чтобы остановить войну", а сам Орбан, "кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается".

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Соперником ФИДЕС на выборах будет объединенная оппозиция во главе с партиями "Демократическая коалиция", "Йоббик", "Диалог за Венгрию", "Моментум", социалистами и зелеными.

Они выдвинули кандидатом в премьеры Венгрии беспартийного мэра города Годмезевашаргей Петера Марки-Зая.

По последним опросам ФИДЕС сохраняет небольшое преимущество над объединенной оппозицией.

В Сербии, которая остается едва ли не единственным союзником России в Европе, результат выборов известен заранее. Рейтинги президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии слишком высоки, чтобы у оппозиции были хоть какие-то шансы на победу.

Избирательные участки в Сербии будут открыты до 21:00 по Киеву, в Венгрии – до 20:00.

Андрей Водяный
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Александр Вучич Віктор Орбан сербия Венгрия
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