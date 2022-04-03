Зеленский: Венгрию противопоставляют ЕС. Может, господин Орбан потерял честность в Москве?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает диктатора России Владимира Путина. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по состоянию на 2 апреля.

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"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает г-на Путина", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не просила чего-то особенного от официального Будапешта.

"Мы даже не получили того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимого транзита оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну! Почему так?", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вся Европа желает мира.

"Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс. Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?", – спросил Зеленский.

Глава государства заявил, что украинский народ поддерживает венгерский народ, а венгерский народ поддерживает украинский народ.

"Мы все одинаково ценим мир, все равно ценим свободу. Так всегда будет. Мы всегда будем жить в добрососедстве. И я уверен, что наши меньшинства должны быть теми городками, которые нас больше объединяют", – сказал президент.

Он напомнил, что политики уходят, а правда остается.

"Если это война, я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой", – заявил Зеленский.

26 марта Орбан отказался предоставлять Украине военную помощь для противостояния полномасштабному вторжению России и поддержать эмбарго на российскую нефть и газ. Он публично заявил, что требования Зеленского о военной помощи и санкциях против России противоречат интересам Венгрии и негативно скажутся на экономике.

27 марта президент Польши Анджей Дуда раскритиковал отношение Орбана к войне в Украине, где гибнут тысячи людей. По словам Дуды, Орбан довел Венгрию до того, что она практически полностью зависит от России.

28 марта отменили встречу министров обороны Вышеградской четверки в Будапеште – Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за позиции Венгрии по отношению к Украине.

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Наталия Медведева

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