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Орбан ответил Зеленскому по военной помощи: Мы не допускаем вовлечение Венгрии в войну

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 01:24
Орбан ответил Зеленскому по военной помощи: Мы не допускаем вовлечение Венгрии в войну - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Президент Венгрии Виктор Орбан отказался направлять у Украину военную помощь для противостояния полномасштабному вторжению России и поддержать эмбарго на российскую нефть и газ. Об этом он написал в Facebook.

"Мы не допускаем вовлечение Венгрии в войну – мы не посылаем войска и оружие в Украину. Я повторил это даже при президенте Зеленском. Венгрия для нас на первом месте", – заявил Орбан.

Как пишет Onet.pl, Орбан публично заявил, что требования Зеленского о военной помощи и санкциях против России противоречат интересам Венгрии и негативно повлиять на экономику.

Скриншот Facebook

Зеленский ранее обратился лично к Орбану с просьбой пересмотреть позицию о поддержке Украины: "Послушай, Виктор. Знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. И это сегодня делает Россия. Та же самая обувь в Мариуполе. Там такие же люди. Взрослые и дети, и бабушки, и дедушки. Их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты колеблешься, вводить санкции или нет, пропускать оружие (Украине через Венгрию. – Ред.) или нет, торговать с Россией или нет", – сказал президент.

  • 7 марта в Венгрии издан указ о запрете поставок оружия Украине через ее территорию.
  • В МИД раскритиковали позицию Венгрии, которая придерживается аргумента "Не провоцировать Россию".

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский виктор орбан война
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