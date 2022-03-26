Орбан ответил Зеленскому по военной помощи: Мы не допускаем вовлечение Венгрии в войну

Президент Венгрии Виктор Орбан отказался направлять у Украину военную помощь для противостояния полномасштабному вторжению России и поддержать эмбарго на российскую нефть и газ. Об этом он написал в Facebook.



"Мы не допускаем вовлечение Венгрии в войну – мы не посылаем войска и оружие в Украину. Я повторил это даже при президенте Зеленском. Венгрия для нас на первом месте", – заявил Орбан.



Как пишет Onet.pl, Орбан публично заявил, что требования Зеленского о военной помощи и санкциях против России противоречат интересам Венгрии и негативно повлиять на экономику.

Зеленский ранее обратился лично к Орбану с просьбой пересмотреть позицию о поддержке Украины: "Послушай, Виктор. Знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. И это сегодня делает Россия. Та же самая обувь в Мариуполе. Там такие же люди. Взрослые и дети, и бабушки, и дедушки. Их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты колеблешься, вводить санкции или нет, пропускать оружие (Украине через Венгрию. – Ред.) или нет, торговать с Россией или нет", – сказал президент.

7 марта в Венгрии издан указ о запрете поставок оружия Украине через ее территорию.

В МИД раскритиковали позицию Венгрии, которая придерживается аргумента "Не провоцировать Россию".

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Яна Катасонова

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