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МИД ответил на вероятный отказ Венгрии поддержать санкции против России

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 11:48
МИД ответил на вероятный отказ Венгрии поддержать санкции против России - Фото
Газпром (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Ошибочно считать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме – прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко информацию о венгерской позиции по санкциям против России.

Николенко процитировал сообщение СМИ: "Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, предлагаемой Польшей".

Так, по его мнению, МИД Венгрии придерживается аргумента "Не провоцировать Россию".

"Не провоцировать Россию" – это распространенный аргумент, когда нужно дать России больше пространства для агрессии. Мы, конечно, не желаем никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно считать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме", – ответил Николенко.

Украина фактически защищает восточный рубеж НАТО, подчеркнул он.

"Если России удастся достичь ее преступной цели в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей", – пояснил спикер МИД.

Он напомнил чиновникам Венгрии их слова о защите прав заграничных венгров.

"Буквально вчера появились доказательства, как ФСБ РФ пытается расшатать ситуацию на Закарпатье, используя венгерский фактор. Венгрия всегда позиционировала себя как защитника прав зарубежных венгров. Призываем Венгрию открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической розни в Украине", – подчеркнул Николенко.

И добавил: "Время быть честными с самими собой. Мир и безопасность в Венгрии невозможно гарантировать без мира и безопасности в Украине. Не стоит надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии".

Катерина Амеліна
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антироссийские санкции Венгрия война с россией
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