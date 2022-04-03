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Делайте все, что можете, чтобы мы выстояли в этой войне — новое видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 00:10
Скриншот с видео
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Офис президента опубликовал видеообращение главы государства Владимира Зеленского по итогам 38-го дня войны.

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"Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свободу оккупанты могут закрепиться. А когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить нас. Уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – сказал президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война
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