UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Встреча "Вышеградской четверки" отменена из-за позиции Венгрии по отношению к Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 11:27
Встреча
Анджей Дуда (фото - пресс-служба ОП)

Встреча министров обороны "Вышеградской четверки" в Будапеште 30-31 марта не состоится. Дело в том, что Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за слабой поддержки Венгрией действий против России, пишет Euractiv.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отменил свое участие во встрече из-за риторики Венгрии по поводу российского вторжения в Украину, сообщила Gazeta Wyborcza.

"Я всегда поддерживала "Вышеградскую четверку", и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", – написала министр обороны Чехии Яна Чернохова в своем Twitter.

В Минобороны Словакии также подтвердили, что встречи не будет.

  • Венгрия одобрила все четыре пакета санкций ЕС, введенных против России, но выступает против санкций, направленных на импорт энергоносителей, и заявила, что не пропустит через свою территорию оружие для Украины.
  • Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что позиция Орбана по Украине дорого обойдется Венгрии.
Дмитрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
виктор орбан анджей дуда вышеградская четверка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 