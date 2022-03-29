Встреча "Вышеградской четверки" отменена из-за позиции Венгрии по отношению к Украине

Встреча министров обороны "Вышеградской четверки" в Будапеште 30-31 марта не состоится. Дело в том, что Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за слабой поддержки Венгрией действий против России, пишет Euractiv.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отменил свое участие во встрече из-за риторики Венгрии по поводу российского вторжения в Украину, сообщила Gazeta Wyborcza.

"Я всегда поддерживала "Вышеградскую четверку", и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", – написала министр обороны Чехии Яна Чернохова в своем Twitter.

В Минобороны Словакии также подтвердили, что встречи не будет.

Венгрия одобрила все четыре пакета санкций ЕС, введенных против России, но выступает против санкций, направленных на импорт энергоносителей, и заявила, что не пропустит через свою территорию оружие для Украины.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что позиция Орбана по Украине дорого обойдется Венгрии.

Дмитрий Смирнов

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