Дуда: Позиция Орбана по Украине дорого обойдется Венгрии

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к войне в Украине, где гибнут тысячи людей. По словам Дуды, Орбан "находится в сложной ситуации", так как довел венгерское государство до того, что оно практически полностью зависит от России. Об этом президент Польши сказал в эфире TVN24.

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"Сейчас перед лицом российской агрессии против Украины, гибели тысяч людей, бомбардировок жилых массивов, сноса жилых домов российской армией, преступной деятельности в смысле международного права мне трудно понять такое отношение", – сказал он, добавив, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого.

Дуда отметил, что Орбан "находится в сложной ситуации". "Потому что он сделал так, что Венгрия практически полностью зависит от России по поставкам газа и электроэнергии, потому что у него есть российская электростанция, контракты на поставку топлива заключены с Россией", – сказал президент Польши.

Он отметил, что "энергетическая зависимость от России — проблема многих стран Евросоюза, поэтому ввести санкции на закупку топливно-энергетических ресурсов не удалось".

21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложит вето на возможные санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и даже миротворческую миссию ЕС.

Вадим Ребрина

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