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Венгрия наложит вето на санкции ЕС по импорту газа из РФ и бесполетной зоне над Украиной

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21.03.2022, 23:38
Венгрия наложит вето на санкции ЕС по импорту газа из РФ и бесполетной зоне над Украиной - Фото
Петер Сийярто (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Будапешт наложит вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной и даже миротворческую миссию ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, пишет венгерское издание Hungary today.

"Мы не поддержим санкции, которые угрожают безопасности энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение по рискам войны, поэтому теперь мы должны действовать еще жестче и еще четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть мир и безопасность в Венгрии", – сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия "четко рассматривает санкции против поставок энергоносителей как красную линию", поскольку они ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

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Поэтому, по мнению Сийярто, "согласие по поводу возможных санкций ЕС против российских энергоносителей и их поставки, скорее всего, не будет достигнуто".

Относительно введения над Украиной бесполетной зоны, введение которой поддерживают все большее число членов ЕС, министр иностранных дел Венгрии высказался тоже против, поскольку это, по его мнению, приведет к боевым действиям в воздухе.

А создание миротворческой миссии в Украине, которое также предлагается, несет в себе риск сухопутной войны, считает Сийярто, поэтому тоже выступил против.

Сийярто подчеркнул, что настаивает именно на такой позиции по отношению к Украине и будет предлагать ее в НАТО.

При этом венгерский представитель заявил, что его страна не будет блокировать поставки оружия в Украину государствами-членами ЕС, но также заявил, что Венгрия не будет снабжать оружием и не допустит передачу летального оружия транзитом через свою страну.

Уляна Букатюк
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