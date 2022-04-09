В Польше посоветовали Орбану "сходить к окулисту", если он не видит зверств России в Буче
Глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский заявил, что если венгерский премьер Виктор Орбан "не видит" зверств российских военных в пригородах Киева, "ему следует посетить окулиста". Об этом он сказал в интервью Radio Plus.
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Как выразился польский политик, до недавних выборов в Венгрии он воздерживался от оценок поведения венгерского премьера, но теперь "должен признать, что все это очень грустно".
"Оценка [поведения Орбана] однозначно отрицательная. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", – сказал Качиньский.
По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией до тех пор, если позиция Орбана по войне Путина против Украины не изменится.
"Полагаю, то, что делает Орбан, – он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", – резюмировал глава ПиС.
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Орбан известен теплыми отношениями с лидером оккупантов Путиным. Несмотря на то что он подписался под санкциями ЕС против РФ, Орбан отказывается не только поставлять Украине оружие для обороны от вторжения, но и пропускать его по венгерской территории.
Президент Зеленский рассказал Bild, что некий "глава правительства из ЕС" требовал от него "доказательств", что резня в Буче – не фейк. Европравда пишет со ссылкой на свои источники, что речь идет об Орбане.
- Ранее Путин предупредил Европу, что она рискует остаться без газа, если не будет платить в рублях с 1 апреля. Страны ЕС и G7 заявили, что выступят единым фронтом и не собираются платить за газ в рублях, так как в контрактах прописана оплата в евро или долларах. Орбан же заявил, что Венгрия будет платить в рублях.
- 3 апреля, победив на выборах в парламент, Орбан назвал Зеленского "противником". МИД ответил.
- Между тем Будапешт поддержал заявку Украины на членство в ЕС, а Венгрия приняла более полумиллиона беженцев из Украины.
- 5 апреля президент Зеленский завил, что Орбан "может продолжать заигрывать с Россией, но долго это не будет", а 7 апреля украинский МИД назвал циничным его предложение о переговорах Украина-РФ в Венгрии.
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