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Глава правительства из ЕС требовал доказательств, что резня в Буче не фейк – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 10:28
Глава правительства из ЕС требовал доказательств, что резня в Буче не фейк – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Глава правительства одной из стран Европейского Союза требовал доказательств, что резня в Буче, где российские солдаты убили сотни мирных граждан, не является постановкой. Об этом заявил в интервью BILD президент Владимир Зеленский.

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В тексте отмечается, что топ-политик из ЕС хотел получить от Зеленского доказательства того, что военные преступления армии РФ в Буче не были инсценировкой. Интервьюер спросил, был ли этот политик из ЕС главой европейского правительства. Зеленский ответил: "Да".

Однако президент отказался уточнять, кто именно сказал ему: "Покажите нам доказательства того, что это не постановка".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский ЕС буча резня
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