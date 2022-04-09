Глава правительства из ЕС требовал доказательств, что резня в Буче не фейк – Зеленский

Глава правительства одной из стран Европейского Союза требовал доказательств, что резня в Буче, где российские солдаты убили сотни мирных граждан, не является постановкой. Об этом заявил в интервью BILD президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В тексте отмечается, что топ-политик из ЕС хотел получить от Зеленского доказательства того, что военные преступления армии РФ в Буче не были инсценировкой. Интервьюер спросил, был ли этот политик из ЕС главой европейского правительства. Зеленский ответил: "Да".

Однако президент отказался уточнять, кто именно сказал ему: "Покажите нам доказательства того, что это не постановка".

8 апреля в Бучу приехали руководители ЕС. Им показали эксгумацию убитых россиянами из братской могилы. Сегодня Бучу покажут и канцлеру Австрии.

Смотрите также: Опубликовано видеодоказательство, что жителей Бучи убили во время оккупации города Россией

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.