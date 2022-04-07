Опубликовано видеодоказательство, что жителей Бучи убили во время оккупации города Россией
Российское издание Медуза опубликовало видеозапись, сделанную дроном в Буче, которая доказывает, что тела мирных жителей на улице Яблонской и соседних улицах появились до того, как из города вышли российские войска.
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Судя по метаданным файлов, видео были сняты в течение нескольких дней, с 23 по 30 марта. По данным Минобороны РФ, оккупанты покинули город 30 марта.
Журналисты провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля, после отступления оккупантов, сняли с земли украинские полицейские и журналисты.
Издание отмечает, что все погибшие на видео с дрона лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.
Кроме того, на видео можно увидеть военную технику, похожую на ту, которая стоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д).
При этом на съемке, сделанной дроном в период 29-30 марта, военной техники на прежнем месте уже нет.
Документальное доказательство того, что тела на улицах Бучи появились до отступления российских войск, 4 апреля опубликовало издание The New York Times. Речь идет о спутниковых снимках, предоставленных изданию компанией Maxar Technologies. Согласно этим снимкам, по крайней мере 11 тел появились на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта, когда Россия оккупировала город.
Российские прокремлевские блогеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда в Бучу вошли украинские войска.
Новое свидетельство, опубликованное Медузой, доказывает, что тела появились до 1 апреля. Издание независимо датировало полученную съемку с помощью астрономических измерений.
Российские журналисты сообщили, что видео им передал Сергей "Боцман" Коротких, бывший гражданин России, который с 2014 года воюет на стороне Украины. По его словам, его бойцы вели регулярную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.
Издание отмечает, что Коротких в этой истории — заинтересованное лицо, поскольку российские пропагандисты обвиняют его группу в том, что именно они убили жителей Бучи 31 марта или 1 апреля, когда город уже покинули российские войска. Журналисты утверждают, что тщательно проанализировали переданные им видео и убедились, что подлог крайне маловероятен.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.
- Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании MAXAR указывают, что убитые появились на улицах во время оккупации.
- Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало первую часть списка военнослужащих армии России, "непосредственно причастных к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле в Киевской области.
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