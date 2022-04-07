Опубликовано видеодоказательство, что жителей Бучи убили во время оккупации города Россией

Российское издание Медуза опубликовало видеозапись, сделанную дроном в Буче, которая доказывает, что тела мирных жителей на улице Яблонской и соседних улицах появились до того, как из города вышли российские войска.

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Судя по метаданным файлов, видео были сняты в течение нескольких дней, с 23 по 30 марта. По данным Минобороны РФ, оккупанты покинули город 30 марта.

Журналисты провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля, после отступления оккупантов, сняли с земли украинские полицейские и журналисты.

Издание отмечает, что все погибшие на видео с дрона лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли.

Кроме того, на видео можно увидеть военную технику, похожую на ту, которая стоит на вооружении российских десантных частей (вероятно, это БМД и БТР-Д).

При этом на съемке, сделанной дроном в период 29-30 марта, военной техники на прежнем месте уже нет.

Документальное доказательство того, что тела на улицах Бучи появились до отступления российских войск, 4 апреля опубликовало издание The New York Times. Речь идет о спутниковых снимках, предоставленных изданию компанией Maxar Technologies. Согласно этим снимкам, по крайней мере 11 тел появились на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта, когда Россия оккупировала город.

Российские прокремлевские блогеры с помощью астрономического анализа теней пытались доказать, что съемка Maxar велась 1 апреля, когда в Бучу вошли украинские войска.

Новое свидетельство, опубликованное Медузой, доказывает, что тела появились до 1 апреля. Издание независимо датировало полученную съемку с помощью астрономических измерений.

Российские журналисты сообщили, что видео им передал Сергей "Боцман" Коротких, бывший гражданин России, который с 2014 года воюет на стороне Украины. По его словам, его бойцы вели регулярную съемку российских позиций в южных районах Бучи с собственного дрона.

Издание отмечает, что Коротких в этой истории — заинтересованное лицо, поскольку российские пропагандисты обвиняют его группу в том, что именно они убили жителей Бучи 31 марта или 1 апреля, когда город уже покинули российские войска. Журналисты утверждают, что тщательно проанализировали переданные им видео и убедились, что подлог крайне маловероятен.

На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании MAXAR указывают, что убитые появились на улицах во время оккупации.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало первую часть списка военнослужащих армии России, "непосредственно причастных к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле в Киевской области.

Вадим Ребрина

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