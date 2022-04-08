Канцлер Австрии выехал в Украину. Встретится с Зеленским, увидит Бучу
В пятницу вечером канцлер Австрии Карл Нехаммер отбыл с визитом в Украину. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.
По заявлению канцлера, его визит состоялся по приглашению президента Владимира Зеленского и поездку также следует рассматривать как знак солидарности с населением Украины.
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Встреча с Зеленским, включая последующую пресс-конференцию, запланирована в Киеве на утро субботы.
Затем Нехаммер должен поехать в Бучу, чтобы лично увидеть следы российских зверств. Перед отъездом канцлер встретится с мэром Киева Виталием Кличко.
Федеральный канцлер называет события в Украине "ужасной агрессивной войной ценой гражданского населения".
По данным Офиса канцлера, Австрия хочет и дальше оказывать Украине максимально возможную гуманитарную и политическую поддержку.
Страна уже выделила 17,5 млн евро Украине.
"Важно, чтобы в рамках нашего нейтралитета мы поддерживали Украину как на гуманитарном, так и на политическом уровне", – цитирует издание канцлера Австрии.
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