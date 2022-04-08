Канцлер Австрии выехал в Украину. Встретится с Зеленским, увидит Бучу

В пятницу вечером канцлер Австрии Карл Нехаммер отбыл с визитом в Украину. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

По заявлению канцлера, его визит состоялся по приглашению президента Владимира Зеленского и поездку также следует рассматривать как знак солидарности с населением Украины.

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Встреча с Зеленским, включая последующую пресс-конференцию, запланирована в Киеве на утро субботы.

Затем Нехаммер должен поехать в Бучу, чтобы лично увидеть следы российских зверств. Перед отъездом канцлер встретится с мэром Киева Виталием Кличко.

Федеральный канцлер называет события в Украине "ужасной агрессивной войной ценой гражданского населения".

По данным Офиса канцлера, Австрия хочет и дальше оказывать Украине максимально возможную гуманитарную и политическую поддержку.

Страна уже выделила 17,5 млн евро Украине.

"Важно, чтобы в рамках нашего нейтралитета мы поддерживали Украину как на гуманитарном, так и на политическом уровне", – цитирует издание канцлера Австрии.

27 марта издание Financial Times опубликовало статью, где назвало Австрию "настоящим авианосцем" российских спецслужб в Европе.

7 апреля Австрия объявила о высылке троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге.

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Роман Брыль

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