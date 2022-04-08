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Канцлер Австрии выехал в Украину. Встретится с Зеленским, увидит Бучу

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 22:30
Канцлер Австрии выехал в Украину. Встретится с Зеленским, увидит Бучу - Фото
Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото: ЕРА)

В пятницу вечером канцлер Австрии Карл Нехаммер отбыл с визитом в Украину. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.  

По заявлению канцлера, его визит состоялся по приглашению президента Владимира Зеленского и поездку также следует рассматривать как знак солидарности с населением Украины. 

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Встреча с Зеленским, включая последующую пресс-конференцию, запланирована в Киеве на утро субботы.

Затем Нехаммер должен поехать в Бучу, чтобы лично увидеть следы российских зверств. Перед отъездом канцлер встретится с мэром Киева Виталием Кличко

Федеральный канцлер называет события в Украине "ужасной агрессивной войной ценой гражданского населения".  

По данным Офиса канцлера, Австрия хочет и дальше оказывать Украине максимально возможную гуманитарную и политическую поддержку.  

Страна уже выделила 17,5 млн евро Украине.   

"Важно, чтобы в рамках нашего нейтралитета мы поддерживали Украину как на гуманитарном, так и на политическом уровне", – цитирует издание канцлера Австрии. 

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Роман Брыль
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