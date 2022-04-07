Австрия высылает четырех российских дипломатов

Австрия объявила о высылке троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге, сообщили в австрийском МИД.

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В заявлении сказано, что эти лица объявлены персонами нон грата за "действия, несовместимые с дипломатическим статусом".

Дипсотрудники должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.

6 апреля Греция заявила о высылке 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации.

5 апреля об объявлении российских дипломатических сотрудников персонами нон грата заявили дипломатическая служба Евросоюза, МИД Словении, Испания, Эстония, Латвия, Швеция, Дания и Италия.

4 апреля 35 российских дипломатов выслала Франция и еще 40 выслала Германия.