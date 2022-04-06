Греция высылает российских дипломатов за пренебрежение международными правилами

Афины заявили о высылке 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Греции.

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Исполняющий обязанности генерального секретаря МИД Греции сообщил послу России, что 12 дипломатов РФ были объявлены персонами нон грата. Их действия признаны не соответствующими положениям Венской конвенции о дипломатических делах 1961 года и Венской конвенции о консульских делах 1963 года.

5 апреля об объявлении российских дипломатических сотрудников персонами нон грата заявили дипломатическая служба Евросоюза, МИД Словении, Испания, Эстония, Латвия, Швеция, Дания и Италия.

4 апреля 35 российских дипломатов выслала Франция и еще 40 выслала Германия.

Сергей Бережной

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