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Греция высылает российских дипломатов за пренебрежение международными правилами

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 12:44
Греция высылает российских дипломатов за пренебрежение международными правилами - Фото
Здание МИД Греции в Афинах (Фото - Wikipedia)

Афины заявили о высылке 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Греции.

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Исполняющий обязанности генерального секретаря МИД Греции сообщил послу России, что 12 дипломатов РФ были объявлены персонами нон грата. Их действия признаны не соответствующими положениям Венской конвенции о дипломатических делах 1961 года и Венской конвенции о консульских делах 1963 года.

5 апреля об объявлении российских дипломатических сотрудников персонами нон грата заявили дипломатическая служба Евросоюза, МИД Словении, Испания, Эстония, Латвия, Швеция, Дания и Италия

4 апреля 35 российских дипломатов выслала Франция и еще 40 выслала Германия.

Сергей Бережной
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дипломатия Греция нон-грата
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