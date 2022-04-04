Франция высылает 35 российских дипломатов – AFP

Франция вышлет 35 российских дипломатов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник во французском министерстве иностранных дел.

В список нежелательных дипломатов включены сотрудники российского посольства "чья деятельность противоречит нашим интересам", цитирует агентство представителя МИДа.

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Также сегодня о высылке 40 российских дипломатов заявила Германия.

В свою очередь Литва решила снизить уровень дипломатического представительства России и предписала российскому послу покинуть страну.

Европейские страны приняли решение о высылке дипломатов после публикации ужасающих свидетельств зверств российских оккупантов в пригородах Киева.

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Роман Брыль

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