Франция высылает 35 российских дипломатов – AFP
04.04.2022, 21:34
Фото: depositphotos.com
Франция вышлет 35 российских дипломатов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник во французском министерстве иностранных дел.
В список нежелательных дипломатов включены сотрудники российского посольства "чья деятельность противоречит нашим интересам", цитирует агентство представителя МИДа.
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Также сегодня о высылке 40 российских дипломатов заявила Германия.
В свою очередь Литва решила снизить уровень дипломатического представительства России и предписала российскому послу покинуть страну.
Европейские страны приняли решение о высылке дипломатов после публикации ужасающих свидетельств зверств российских оккупантов в пригородах Киева.
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