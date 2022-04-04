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Франция высылает 35 российских дипломатов – AFP

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 21:34
Франция высылает 35 российских дипломатов – AFP - Фото
Фото: depositphotos.com

Франция вышлет 35 российских дипломатов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник во французском министерстве иностранных дел.     

В список нежелательных дипломатов включены сотрудники российского посольства "чья деятельность противоречит нашим интересам", цитирует агентство представителя МИДа. 

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Также сегодня о высылке 40 российских дипломатов заявила Германия.  

В свою очередь Литва решила снизить уровень дипломатического представительства России и предписала российскому послу покинуть страну. 

Европейские страны приняли решение о высылке дипломатов после публикации ужасающих свидетельств зверств российских оккупантов в пригородах Киева. 

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