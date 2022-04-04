Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде

Правительство Литвы в понедельник решило снизить уровень дипломатического представительства в России и предписало российскому послу покинуть страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, пишет Delfi .

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Вслед за Литвой об аналогичном решении, "сужающем" уровень дипломатических отношений с Москвой, сообщил МИД Латвии.

Ņemot vērā Krievijas bruņoto spēku pastrādātos noziegumus Ukrainā, Latvija sašaurinās diplomātiskās attiecības ar Krievijas Federāciju. Par konkrētiem lēmumiem tiks paziņots pēc iekšēju procedūru pabeigšanas — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 4, 2022

"Жестокость оккупационных сил России преступила любые нормы цивилизованного мира. То, что мир увидел в Буче, к сожалению, может быть только началом. По мере освобождения других городов мы можем увидеть и другие примеры страшных военных преступлений", – заявил Ландсбергис.

По его словам, литовский посол в России вернется на родину, а посол Литвы в Украине возвращается работать в Киев.

Также Литва решила закрыть российское консульство в Клайпеде, третьем по величине городе страны.

2 апреля Литва первой в ЕС заявила, что отказывается от российского газа . Министерство энергетики сообщило, что решение связано с энергетическим шантажом Европы со стороны России и ее агрессией против Украины.

Андрей Водяный

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