UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первая в ЕС. Литва отказалась от импорта российского газа

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 19:04

С начала апреля газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа. Министерство энергетики Литвы сообщило, что решение принято в ответ на энергетический шантаж Европы со стороны России и ее войну против Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Остановку импорта газа из РФ подтверждают данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

Сейчас вся потребность Литвы в газе удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа. Каждый месяц на терминал будут поступать три крупные партии газа, которых должно хватить всем клиентам. На следующий период клиенты разместили заказы на транспортировку газа только с Клайпедского терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газопроводу с Латвией, а с 1 мая – по газопроводу с Польшей, сообщили в министерстве.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что это поворотный момент в истории энергетической независимости Литвы. Он отметил, что Литва — первая страна Евросоюза, отказавшаяся от поставок российского газа.

Газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кенигсберга (в России – Калининград), но в ином, чем обычно, техническом режиме, обеспечивающем только передачу необходимого для транзита количества газа, отметили в Минэнергетики Литвы.

  • Ранее сегодня литовский президент Гитанас Науседа заявил, что возобновление закупок у страны-оккупанта России ископаемого топлива после окончания ее войны против Украины будет "самой большой ошибкой Европы".
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия газ импорт литва
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 