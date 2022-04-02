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Закупка нефти и газа в РФ после войны в Украине будет самой большой ошибкой ЕС – Науседа

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 17:49
Закупка нефти и газа в РФ после войны в Украине будет самой большой ошибкой ЕС – Науседа - Фото
Гитанас Науседа (фото - ЕРА)

"Самой большой ошибкой Европы" будет возобновление закупок у страны-оккупанта России ископаемого топлива после окончания ее войны против Украины. Об этом предостерег коллег по Евросоюзу литовский президент Гитанас Науседа, пишет lrt.lt.

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По его словам, некоторые государства Европы "слишком долго питали иллюзии" по поводу РФ как долгосрочного торгового партнера, и "теперь им предстоит заплатить цену" за такое отношение.

"В результате эти страны не готовы так быстро трансформировать свою экономику. Им нужен переходный период", – отметил он.

Науседа считает, что страны вроде Германии "пока не готовы прекратить закупки прямо сейчас", но, говорит он, Берлин продвигается в этом направлении: "Я хорошо осведомлен о необходимых шагах и планах по снижению этой зависимости".

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Президент Литвы анонсировал, что остановка закупок энергоносителей странами ЕС у оккупантов якобы произойдет "в самые короткие сроки".

"Также важно обеспечить, чтобы закупки не продолжались после окончания войны в Украине. Иначе, если они вернутся к обычным отношениям после войны, считаю, это будет самая большая ошибка Европы в данном контексте", – сказал Науседа.

Он подытожил тем, что "я до сих пор не могу смириться, что страны ЕС платят России за импорт энергоресурсов, а Россия использует эти средства для финансирования войны в Украине".

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Евгений Пилипенко
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