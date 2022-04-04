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Иностранным журналистам в Буче показали пыточную российских оккупантов: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 20:28
Иностранным журналистам в Буче показали пыточную российских оккупантов: фото, видео - Фото
Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

70 журналистам иностранных СМИ показали один из подвалов на территории города Буча, под Киевом, где российские военные пытали и убивали мирных украинских жителей. Об этом в Telegram рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.

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Подвал находится в детском лагере "Пролисок", который на протяжении трех недель оккупанты использовали в качестве своей базы.

В помещении были обнаружены пять тел мужчин с завязанными за спиной руками.

Иностранным журналистам в Буче показали пыточную российских оккупантов: фото, видео

По словам Геращенко, их пытали, а затем хладнокровно убили. Одному из погибших проломили череп ударами приклада. Другие были застрелены в затылок или в грудь.

  • 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.
  • На улицах пригорода Киева находят тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.
  • Главное управление разведки Министерства обороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

Читайте также: Российское государственное агентство открыто призывало к геноциду украинцев

Вадим Ребрина
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Россия геноцид буча война
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