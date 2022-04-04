Иностранным журналистам в Буче показали пыточную российских оккупантов: фото, видео

70 журналистам иностранных СМИ показали один из подвалов на территории города Буча, под Киевом, где российские военные пытали и убивали мирных украинских жителей. Об этом в Telegram рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подвал находится в детском лагере "Пролисок", который на протяжении трех недель оккупанты использовали в качестве своей базы.

В помещении были обнаружены пять тел мужчин с завязанными за спиной руками.

По словам Геращенко, их пытали, а затем хладнокровно убили. Одному из погибших проломили череп ударами приклада. Другие были застрелены в затылок или в грудь.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева находят тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

Главное управление разведки Министерства обороны выложило в открытый доступ список военнослужащих российской 64 отдельной мотострелковой бригады, которые могут быть причастны к массовым убийствам гражданских лиц в Буче.

Читайте также: Российское государственное агентство открыто призывало к геноциду украинцев

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.