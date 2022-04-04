Российское государственное агентство открыто призвало к геноциду украинцев

Российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало фашистский агитматериал, в котором призвало диктаторский режим России, полностью захватив Украину, физически уничтожать, высылать и "перевоспитывать" украинцев, стремящихся к независимости и европейскому демократическому выбору.

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Автор статьи – российский политтехнолог Тимофей Сергейцев, который консультировал Виктора Януковича во время президентских выборов 2004 года, автор плаката о разделении украинцев на три сорта.

В опубликованной российским госагентством фашистской агитке Сергейцев призывает провести "денацификацию" большинства украинцев, повторяя путинскую пропаганду о том, что демократически избранная украинская власть является "нацистской".

"Денацификация необходима, когда значительная часть народа, вероятнее всего, его большинство, освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший – власть плохая". Признание этого факта – основа политики денацификации, всех ее мероприятий, а сам факт и составляет ее предмет".

Пропагандист призывает максимально уничтожить Вооруженные силы Украины, а также добровольцев, взявших в руки оружие для защиты страны от российских оккупантов.

"Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму уничтожены на поле боя. Не следует проводить существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной".

Автор призывает к введению в Украине тотальной цензуры, запрету демократических партий, массовым репрессиям. Физическое уничтожение мирного украинского населения он называет "неизбежными тяготами справедливой войны".

"Должна быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены любые организации, связавшие себя с практикой нацизма. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования".

Как следует из текста, под "нацификацией" автор понимает стремление украинцев к независимости и европейской интеграции.

"Особенность современной нацифицированной Украины – в аморфности и амбивалентности, которые позволяют маскировать нацизм под стремление к "независимости" и "европейскому" (западному, проамериканскому) пути "развития"...".

"Денацификация Украины – это и ее неизбежная деевропеизация".

Российский фашист призывает сменить название Украины после ее захвата оккупационными войсками и полностью подчинить ее имперской России.

"Название "Украина", по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула".

"Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией – отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии".

"Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства".

Западную Украину, которая "вряд ли войдет в состав пророссийских территорий", российские фашистские пропагандисты предлагают "демилитаризировать" и сослать туда всех "ненавистников России".

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Вадим Ребрина

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