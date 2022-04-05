Евросоюз и Словения высылают российских дипломатов
05.04.2022, 18:54
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)
Европейский Союз объявил ряд российских дипломатов, работающих в представительстве РФ в Евросоюзе, персонами нон грата. Об этом в Twitter сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
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"Я принял решение объявить персонами нон грата ряд должностных лиц Постоянного представительства Российской Федерации при ЕС за занятие деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу", – написал Боррель.
AFP сообщает, что Словения высылает 33 российских дипломата.
Ранее сегодня о высылке российских дипломатов заявили Испания и Эстония.
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