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Испания и Эстония высылают 39 российских дипломатов.

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В частности, Испания высылает 25 человек. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что эти лица представляют угрозу интересам и безопасности страны. Также он назвал этот шаг ответом на зверства в Буче и Мариуполе, передает Reuters.

Министр не исключил дальнейшие меры в таком же ключе, хотя и добавил, что российского посла высылать пока не планируют, чтобы оставить открытыми дипломатические каналы для переговоров об окончании войны.

Также Эстония высылает из страны 14 российских дипломатов, пишет агентство ERR News.

Министр иностранных дел Эстонии Мярт Уолмер тоже связал этот шаг с действиями России в оккупированных украинских городах.

"В свете постоянных новостей о зверствах, совершенных российскими войсками, в том числе в Буче и других местах, не может быть и речи о business as usual, особенно учитывая грубое нарушение Россией международного права, включая международные обязательства, которые она взяла на себя", – цитирует издание Уолмера.

Посла РФ в Эстонии вызвали в Министерство иностранных дел и вручили дипломатическую ноту о закрытии Генерального консульства Российской Федерации в городе Нарва и Консульского отделения посольства России в городе Тарту.

Дополнено в 17:44. Также о высылке российским дипломатам сообщили Словения и Латвия. В частности, Латвия приняла решение закрыть консульства России в двух городах – Даугавпилсе и Лиепае – и выслать их сотрудников.

Словения, в свою очередь, решила сократить разрешенное количество работников для российского посольства в Любляне до того же количества, сколько работает в посольстве Словении в Москве. Сколько именно это человек не уточняется.

Валерия Давыдова

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