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Дания, Швеция и Италия высылают 48 российских дипломатов

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 13:59
Дания, Швеция и Италия высылают 48 российских дипломатов - Фото
Иллюстративное фото, Depositphotos.com

Министры иностранных дел Швеции, Дании и Италии заявили о высылке российских дипломатов.

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В частности, как пишет "Голос Америки", Дания высылает 15 дипломатов за шпионаж. Глава МИД страны Эппе Куфуд назвал это историческим шагом, призванным обеспечить безопасность Дании.

Италия высылает 30 российских дипломатов, также ради национальной безопасности, указывает издание.

В то же время шведское медиа Aftonbladet сообщило, что Швеция высылает трех российских дипломатов за незаконную разведывательную деятельность, но глава МИД страны Анн Линде отмечает, что их может быть больше.

Валерия Давыдова
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