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МИД назвал циничным предложение Орбана провести "мирные переговоры" Украины и РФ в Венгрии

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 12:09
МИД назвал циничным предложение Орбана провести
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в свете последних заявлений и действий руководства Венгрии назвал циничным предложение премьер-министра Виктора Орбана провести "мирные переговоры" Украины и России в Будапеште.

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"Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины", – заявил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что предвыборная кампания правящей партии Венгрии была построена на устрашении венгров якобы угрозой распространения войны на их территорию.

"Очевидно, после выборов в Будапеште перешли к следующему этапу – помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей", – заявил Николенко.

Он раскритиковал руководство Венгрии за нежелание признать неопровержимую ответственность РФ за зверства в Буче, Ирпене, Гостомеле – по его словам, этим Будапешт поощряет Россию в новых зверствах против украинцев.

Он также напомнил о готовности Венгрии платить за российский газ в рублях, что даст РФ ресурсы для продолжения войны против Украины. МИД рассматривает такое заявление Венгрии как недружественную позицию.

Вчера Орбан заявил, что он долго разговаривал с Путиным и попросил его объявить о немедленном прекращении огня. Он сказал, что пригласил Путина на переговоры в Венгрию с президентами Украины, Франции и с канцлером Германии, на что ответ Путина якобы был положительным, но российский диктатор заявил о неких условиях.

  • Ранее Путин предупредил Европу, что она рискует остаться без поставок газа, если не будет платить в рублях с 1 апреля.
  • В ответ на это страны ЕС и G7 заявили, что выступят единым фронтом и не собираются платить за газ в рублях, поскольку контракты предполагают оплаты в евро или долларах. Страны Балтии отказались от импорта российского газа.  
  • Орбан заявил, что Венгрия будет платить за поставки в рублях, если об этом попросит Россия. 
  • Венгрия также была одним из немногих государств – членов ЕС, которые отказались от энергетических санкций против России. Кроме того, в Венгрии издали указ о запрете поставок оружия Украине через ее территорию.

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Оксана Житнюк
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