Боррель – Зеленскому: Мы сделаем все, чтобы вы получили оружие, необходимое вам для победы

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который находится с визитом в Украине, заявил, что ЕС сделает все, чтобы Украина получила именно то оружие, которое необходимо ей для победы в войне с Россией. Об этом он сказал на совместном с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

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"Вы воюете за нас. И самое меньшее, что мы можем для вас сделать, это дать вам оружие... 1 млрд евро на оружие. Добавим еще 500 млн. Мы сделаем все, что возможно, для того, чтобы эти ресурсы соответствовали вашим потребностям, чтобы вы получили то оружие, которое вам нужно, чтобы сопротивляться и чтобы побеждать", – сказал Боррель.

Ранее сегодня Боррель заявил, что Украина может получить от Евросоюза дополнительно 500 млн евро на закупку военной техники.

Вчера министр обороны Алексей Резников перечислил виды вооружения, которое необходимо Украине для победы в войне, которую ведет против нее Россия.

Вадим Ребрина

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