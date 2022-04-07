ЕС может выделить дополнительно 500 млн евро на вооружение для Украины

Украина может получить от Евросоюза дополнительно 500 млн евро на закупку военной техники. С инициативой предоставить средства выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщил в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Благодарю Жозепа Борреля за предложение пополнить Европейский фонд мира еще на 500 млн евро. После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 млрд евро поддержку ЕС к уже предоставленной военной технике для Украины", – написал Мишель.

Европейский фонд мира (EPF) — это внебюджетный механизм финансирования ЕС военных и оборонных мероприятий в рамках Общей внешней политики и политики безопасности. Его общий бюджет составляет 5,69 млрд евро в текущих ценах на период 2021–2027 годов.

ЕС выделил Украине €1 млрд, но этого мало. Путину мы заплатили €35 млрд – Боррель.

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Роман Брыль

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