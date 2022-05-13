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Теперь не помешает. Десантник уничтожил БПЛА врага из стрелкового оружия

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 09:48
Теперь не помешает. Десантник уничтожил БПЛА врага из стрелкового оружия - Фото
Фото: 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев

Николаевские десантники сбили российский беспилотник из стрелкового оружия, сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев.

Обезвредить удалось беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Лейер".

Он был предназначен для подавления GSM связи.

Теперь не помешает. Десантник уничтожил БПЛА врага из стрелкового оружия

Теперь не помешает. Десантник уничтожил БПЛА врага из стрелкового оружия
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Теперь не помешает. Десантник уничтожил БПЛА врага из стрелкового оружия

Всего за прошедшие сутки Вооруженными силами Украины было поражено семь воздушных целей: пять БПЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одну крылатую ракету.

Катерина Амеліна
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БПЛА Николаев десантники вражеская техника
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