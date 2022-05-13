Теперь не помешает. Десантник уничтожил БПЛА врага из стрелкового оружия

Николаевские десантники сбили российский беспилотник из стрелкового оружия, сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев.

Обезвредить удалось беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Лейер".

Он был предназначен для подавления GSM связи.

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Всего за прошедшие сутки Вооруженными силами Украины было поражено семь воздушных целей: пять БПЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одну крылатую ракету.

Катерина Амеліна

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