Теперь не помешает. Десантник уничтожил БПЛА врага из стрелкового оружия
13.05.2022, 09:48
Фото: 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев
Николаевские десантники сбили российский беспилотник из стрелкового оружия, сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев.
Обезвредить удалось беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Лейер".
Он был предназначен для подавления GSM связи.
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