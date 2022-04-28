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28.04.2022, 23:23

Россия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видео

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Россия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видео
Россия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видео
Россия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видеоРоссия обстреляла ракетами жилые многоэтажки в центральном районе Киева: видео

В результате ракетного обстрела оккупантами Шевченковского района украинской столицы частично разрушен жилой дом. Пострадали 10 человек. На месте проводятся поисково-спасательные работы. Об этом сообщает ГСЧС.

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Сообщение о пожаре в 25-этажном доме поступило спасателям в 20:13. Пожар был ликвидирован в 21:25.

Частично разрушены первый и второй этажи дома. На месте производятся поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали 10 человек. Информация уточняется, сообщили в ГСЧС.

  • Сегодня российские оккупанты обстреляли Киев и область. Кроме столицы, удар был нанесен по территории Фастовской громады.
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Теги: Россия, обстрел, киев, ГСЧС
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