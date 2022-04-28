Россия обстреляла ракетами Киев и область

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Российские оккупанты обстреляли Киев — два попадания в Шевченковской районе. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

В ГСЧС сообщили Суспильному, что россияне ударили ракетами и по Киевской области. Спасатели уже работают на месте попаданий, информация о пострадавших уточняется.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила в комментарии Громадському, что в результате ударов по столице есть пострадавшие, но количество пока неизвестно.

"Два попадания у нас: одно – в объект, одно – в жилой сектор возле объекта", – сказала она, добавив, что попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди.

ДОПОЛНЕНО В 21:52. Глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что ракетный удар нанесен по территории Фастовской громады.

"Все службы уже работают на месте. Важно оставаться в убежищах во время воздушной тревоги", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 22:30. Кличко подтвердил, что было попадание в нижние этажи жилого дома. Госпитализированы трое пострадавших. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют также рядом стоящие дома, выводят людей.

Вадим Ребрина

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