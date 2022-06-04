Стратегическая авиация РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: есть пострадавшие
04.06.2022, 08:37
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Армия РФ утром нанесла ракетный удар по Одесской области, сейчас известно о двух пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на данные оперативного командования "Юг".
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Отмечается, что удар был нанесен самолетами стратегической авиации. Использовалась крылатая ракета Х-59.
Были повреждены территория сельскохозяйственного предприятия и складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно известно о двух пострадавших.
- Вчера ОК "Юг" сообщило, что украинская ПВО сбила четыре ракеты, запущенные российскими оккупантами с подводной лодки в Черном море.
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