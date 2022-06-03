UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинская ПВО сбила четыре ракеты оккупантов – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 23:53
Украинская ПВО сбила четыре ракеты оккупантов – ОК
Подразделения ПВО ВСУ (фото – командование объединенных сил ВСУ) 1

Украинская ПВО сбила четыре ракеты, запущенные российскими оккупантами с подводной лодки в Черном море. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, в Черном море на выполнении боевых задач в настоящее время находится три ракетных корабля, одна подлодка, а также пять больших десантных кораблей.

Ракеты были запущены с подлодки, уточнили в ОК "Юг".

Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще три – над Николаевской областью.

Читайте также: Кличко анонсировал ПВО "натовского стандарта" для защиты Киева

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Одесса пво черное море
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 