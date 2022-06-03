Украинская ПВО сбила четыре ракеты оккупантов – ОК "Юг"

Украинская ПВО сбила четыре ракеты, запущенные российскими оккупантами с подводной лодки в Черном море. Об этом сообщает Одесский горсовет со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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Согласно сообщению, в Черном море на выполнении боевых задач в настоящее время находится три ракетных корабля, одна подлодка, а также пять больших десантных кораблей.

Ракеты были запущены с подлодки, уточнили в ОК "Юг".

Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще три – над Николаевской областью.

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Вадим Ребрина

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