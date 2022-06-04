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Юг. Украинская авиация нанесла удары по трем местам скопления российских военных

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 06:46
Юг. Украинская авиация нанесла удары по трем местам скопления российских военных - Фото
Су-25 (фото - Defense Express)

Украинская авиация ударила по трем местам на южном направлении, где было сосредоточение войск армии России. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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Два штурмовика Су-25 Воздушных Сил атаковали скопление российских войск под Ивановкой Херсонской области, отметили в командовании. Украинская армейская авиация нанесла еще два удара по скоплению врага в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Также ракетно-артиллерийские войска уничтожили 19 российских военных, гаубицу "Мста-Б", три самоходных артиллерийских установки "Гиацинт-С" и склад боеприпасов.

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В ОК добавили: россияне вчера не имели успеха в продвижении на юге, парой вертолетов Ка-52 они нанесли воздушный удар по украинским позициям – потерь нет.

Там также сообщили, что армия РФ подтянула в район Херсона мощные САУ "Пион", а в Черном море на боевом задании находятся три российских ракетных корабля, пять больших десантных кораблей и подлодка, с которой вчера оккупанты запускали ракеты.

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Марк Сировой
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ВСУ Херсон самолеты Херсонская область авиация армия рф су-25 юг давыдов брод
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