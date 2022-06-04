Юг. Украинская авиация нанесла удары по трем местам скопления российских военных

Украинская авиация ударила по трем местам на южном направлении, где было сосредоточение войск армии России. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Два штурмовика Су-25 Воздушных Сил атаковали скопление российских войск под Ивановкой Херсонской области, отметили в командовании. Украинская армейская авиация нанесла еще два удара по скоплению врага в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Также ракетно-артиллерийские войска уничтожили 19 российских военных, гаубицу "Мста-Б", три самоходных артиллерийских установки "Гиацинт-С" и склад боеприпасов.

Читайте также: На Западе разобрали штурмовики Су-25 и отправили их Украине – Foreign Policy

В ОК добавили: россияне вчера не имели успеха в продвижении на юге, парой вертолетов Ка-52 они нанесли воздушный удар по украинским позициям – потерь нет.

Там также сообщили, что армия РФ подтянула в район Херсона мощные САУ "Пион", а в Черном море на боевом задании находятся три российских ракетных корабля, пять больших десантных кораблей и подлодка, с которой вчера оккупанты запускали ракеты.

Ранее ОК Юг сообщило, что Украинская ПВО сбила четыре ракеты, запущенные российскими оккупантами с подводной лодки в Черном море.

Читайте также: "Запорожский мститель" сбил третий российский самолет за полтора месяца – НГУ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.